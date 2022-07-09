Карта бойових дій на 09.07.2022 – ситуація на фронті

Липень, 09 в 11:53

На 136-ту добу повномасштабної війни українські військові не дозволили російським окупантам встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного на Донеччині.

Карта бойових дій в Україні на 09.07.2022

Генеральний штаб Збройних сил України не зафіксував суттєвих змін у діяльності ворожих підрозділів на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках.

Однак росіяни гатили по позиціях українських військових неподалік Сеньківки та Миколаївки Чернігівської області та населених пунктів Есмань і Олексіївка Сумської області.

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На Харківському напрямку окупанти обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони 14 населених пунктів.

Під артилерійським вогнем перебували райони поблизу Дібровного, Богородичного, Адамівки, Карнаухівки та Сулигівки на Слов’янському напрямку.

Атакували російські військові також цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Краматорська на Краматорському напрямку.

Станом на 9 липня російські загарбники, вдаючись до штурмових дій, намагаються просунутись в районі Григорівки.

Зафіксовано обстріли поблизу Зайцевого, Берестового, Клинового та авіаудар неподалік Спірного на Бахмутському напрямку.

Збройні сили України відкинули армію РФ на попередні позиції під час спроб наступальними діями встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного.

В обидва боки тривають обстріли позицій уздовж лінії зіткнення на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

У районі Малих Щербаків ворог протягом минулої доби завдавав авіаційних ударів.

На Південнобузькому напрямку росіяни не припиняють систематично обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру уздовж лінії зіткнення зі ствольної та реактивної артилерії.

Втрати РФ на 9 липня 2022

особового складу – близько 37,2 тис. (+300),

танків ‒ 1 638 (+1),

бойових броньованих машин ‒ 3 815 (+4),

артилерійських систем – 832 (+4),

реактивних систем залпового вогню – 247,

засобів протиповітряної оборони – 108 (+1),

літаків – 217,

гелікоптерів – 187,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 674 (+5),

крилатих ракет – 155,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 687 (+2),

спеціальної техніки – 66.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 136-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.