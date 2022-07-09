Липень, 09 в 15:49

Країни Заходу пообіцяли Україні військову допомогу на загальну суму €80,7 млрд для протидії вторгненню військ РФ. І лише 10 держав Європи наразі повністю виконали свої зобов’язання.

Про це інформує німецька газета Bild із посиланням на дослідження незалежного аналітичного центру Кільський інститут світової економіки. Дослідники створили Ukraine Support Tracker – базу даних військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні в умовах повномасштабної війни з РФ.

Трекер охоплює 40 країн світу, серед яких – держави-члени Євросоюзу, інші члени Великої сімки (G7), зокрема США, а також Австралія, Південна Корея, Туреччина, Норвегія, Нова Зеландія, Швейцарія, Китай, Індія.

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За даними Ukraine Support Tracker, лідером із постачання Україні військової допомоги є Польща, яка вже передала 100% обіцяної зброї на €1,8 млрд. В абсолютному вимірі це друге місце після Сполучених Штатів.

Свої зобов’язання перед Україною на 100% також виконали:

• Латвія (надала допомогу на €220 млн);

• Франція (€160 млн);

• Італія (€150 млн);

• Бельгія (€80 млн);

• Люксембург (€50 млн);

• Фінляндія (€30 млн);

• Словенія (€10 млн);

• Австрія (€3,3 млн);

• Болгарія (€3,5 млн).

США поки що надали Україні зброї на €2,33 млрд. Це 38,4% із обіцяних €6,3 млрд.

На третьому місці після Сполучених Штатів та Польщі за загальним обсягом уже наданої військової допомоги знаходиться Велика Британія (поставлено майже 90,7% з обіцяних €1,12 млрд), а на четвертому – Канада (82,5% з обіцяних €920 млн).

Що стосується інших держав то:

• Естонія надала 98% допомоги з обіцяних €250 млн;

• Норвегія виконала зобов’язання на 96% (із загального обсягу €450 млн);

• Чехія – на 88,9% (обіцяла €260 млн військової допомоги);

• Нідерланди – на 84,9% (із обіцяних €80 млн);

• Литва – на 82,6% (із €50 млн);

• Словаччина – на 72,6% (із обіцяних €160 млн допомоги);

• Іспанія виконала зобов’язання на 67,8% (обіцяла €40 млн допомоги);

• Швеція – на 67,1% (з €80 млн);

• Данія – на 64,8% (зі €170 млн);

• Австралія – на 58,4% (із обіцяних €190 млн).

Суттєво відстає за темпами надання військової допомоги Україні Німеччина: з обіцяних €675 млн Берлін виконав зобов’язання лише на 39,9% (€269 млн). За Німеччиною йдуть Нова Зеландія (31% із обіцяних €3,6 млн) та Греція (5,8% із €250 млн).

А Південна Корея, Португалія, Румунія і Хорватія взагалі поки не надали Україні обіцяну допомогу.

Дослідники також зазначають, що з початку червня темпи постачання зброї Україні сповільнилися в порівнянні з попередніми місяцями. Крім того, зменшилися обсяги обіцяної Києву нової зброї за цей період.

Напередодні США оголосили про новий пакет військової допомоги для України в розмірі близько $400 млн. Він включає високоточні ракетні артилерійські системи HIMARS та боєприпаси.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ