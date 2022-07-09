Липень, 09 в 19:16

Загальна сума підтримки України з боку США з 2014 року становить близько $9,2 млрд.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

– Наші зусилля щодо надання допомоги у забезпеченні безпеки України продовжуються. Учора ввечері ми оголосили про допомогу ще на $400 млн, включаючи ще чотири системи HIMARS та боєприпаси для цих систем, – написав Ллойд Остін.

Він зазначив, що сумарний розмір допомоги, наданий Сполученими Штатами для України, становить уже $8 млрд. з початку президентства Джозефа Байдена і $9,2 млрд. з 2014 року. За останні три тижні США виділили $2,2 млрд.

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Нагадаємо, 8 липня США оголосили про надання нового пакету військової допомоги для України на $400 млн.

У пакет увійшли чотири РСЗВ HIMARS, 1 тис. снарядів підвищеної точності для 155-мм артилерії, три тактичні автомобілі, система для контрбатарейної боротьби, запчастини та інша підтримка.

Таким чином кількість РСЗВ HIMARS у лавах української армії досягла 12.

Джерело: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III