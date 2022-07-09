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Факти / Україна

Ворог обстріляв село під Кривим Рогом. Вілкул закликав населення обмежити рух

Ілля Нежигай, редактор стрічки
вибух

У Кривому Розі пролунали вибухи у районі селища Радушне.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу у своєму Telegram-каналі.

– Приліт у районі Радушного. Автотранспорту та населенню повністю обмежити пересування, – написав він.

Вілкул зазначив, що наразі наслідки ворожої атаки уточнюються.

Зараз дивляться

Перед ворожою атакою на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу.

Джерело: Олександр Вілкул

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