Ворог обстріляв село під Кривим Рогом. Вілкул закликав населення обмежити рух
У Кривому Розі пролунали вибухи у районі селища Радушне.
Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу у своєму Telegram-каналі.
– Приліт у районі Радушного. Автотранспорту та населенню повністю обмежити пересування, – написав він.
Вілкул зазначив, що наразі наслідки ворожої атаки уточнюються.
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Перед ворожою атакою на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу.
Джерело: Олександр Вілкул