Липень, 09 в 20:26

Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS мають понад 40 елементів, які самостійно можуть вражати окремі цілі і летять точно в ціль.

Про бойове застосування РСЗВ HIMARS на фронті в ефірі національного телемарафону розповів капітан 103-ї бригади територіальної оборони Олександр Ганущин.

– Ті, хто говорять, що нам дають мало HIMARS, вони не до кінця розуміють, так би мовити, наші потуги та можливості. Насправді одна випущена ракета з HIMARS – це виліт $150 тис. Повний пуск шести ракет – це 1 млн доларів. До речі, США зробили 5900 пусків в Іраку – це, щоб розуміти, до чого ми наближаємося, – заявив Ганущин.

HIMARS допомагають ЗСУ нівелювати перевагу російської армії в боєприпасах в 7-10 разів, тому HIMARS тут як ніколи доречний, пояснив Олександр Ганущин.

Зараз дивляться

Він додав, що американські РСЗВ своєю високою точністю роботи забезпечують знищення боєприпасів противника, особливо на кінцевому шляху їх прямування до фронту.

– Є питання, що ми рознесемо швидше – арсенали на всій протяжності від точки входу їх на окупованій території України до конкретної батареї чи рознесемо самі батареї? Це, напевно, мають вирішувати артилеристи. Але те, що ми вже “намацали” перший варіант – як розбивати їхні склади – думаю, що незабаром зі збільшенням кількості боєприпасів, зростатиме й наше ураження їхньої артилерії чи РСЗВ, – пояснив він.

Ганущин додав, що з цим не слід квапити, адже знищення російської техніки та складів не відбувається за один день, тиждень чи місяць.

Фото: Генштаб ЗСУ