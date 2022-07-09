Зеленський звільнив з посади голови Херсонської ОДА Генадія Лагуту
Президент України Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської ОДА згідно з поданою ним заявою.
– Звільнити Лагуту Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою, – йдеться у відповідному указі.
Тепер тимчасово виконувати його обов’язки на посаді голови Херсонської ОДА буде Дмитро Бутрій.
Відповідні укази датовані 9 липня та розміщені на сайті глави держави.
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Бутрій із січня 2019 року обіймав посаду першого заступника голови Херсонської ОДА.
Нагадаємо, що уранці 9 липня з’явилась інформація про вибухи в окупованому Херсоні. Згодом стало відомо, що під обласним центром горять та детонують склади окупантів.
Джерело: Президент України