Липень, 09 в 21:17

Якщо російські загарбники вирішать наступати на Запоріжжя, то українські захисники готові дати гідну відсіч.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Він зазначив, що частина області перебуває під російською окупацією, тому загроза наступу завжди є.

– Можливе загострення в східних громадах нашої області. Це ті, що межують з Донеччиною, від Гуляйполя до Великої Новосілки. Там були найбільш активні бої, наші хлопці там тримаються вже кілька місяців, дають гідну відсіч. В Запоріжжі укріплення будуються, Збройні Сили готові до відсічі, і дають цю відсіч. Багато хто хотів завоювати Запоріжжя, але нікому це вдасться, – сказав він.

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Старух додав, що ситуація у Запорізькій області складна, оскільки щодня окупанти обстрілюють населені пункти, внаслідок чого руйнують житлові будинки.

Раніше про наступ російських загарбників на Запоріжжя висловився війський експерт Олег Жданов. За його словами, зараз ознак формування наступу військ РФ на цьому напрямку не спостерігається.