Збройні Сили України відбили штурм окупантів на Донецькому напрямку в районі населених пунктів Золотарівка – Верхньокамʼянське.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу станом на 9 липня.

– Загарбники здійснили безуспішну спробу штурмових дій на напрямку Золотарівка – Верхньокам’янське. Влучним вогнем наші воїни змусили окупантів розбігтися по кущах в районі Золотарівки, – повідомили у Генштабі.

Крім цього, українські захисники відкинули окупантів на Харківщині. Штурмовими діями ворожі війська намагалися просунутись у напрямку Кочубеївка – Дементіївка, проте їм нічого не вдалося.

Ще одну атаку противника ЗСУ відбили на Слов’янському напрямку.

– Всі спроби штурму противника у напрямках Довгеньке – Краснопілля, Пасіка – Долина наші захисники успішно відбили. Ворог відійшов. Здійснив дистанційне мінування ділянки автомобільної дороги поблизу Великої Комишувахи, – повідомили у Генштабі.

Ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Ясинувата – Авдіївка, проте успіху не мав і відійшов з втратами. Безуспішною також виявилася спроба окупантів просунутися в районі Мар’їнки.

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