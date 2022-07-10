Липень, 09 в 22:38

Бажання допомагати Україні з боку країн Європи стає більш стійким після кожної атаки по українських містах, але терористичні дії РФ зможе зупинити лише сучасна потужна зброя.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за 9 липня.

Президент нагадав, що лише за сьогодні Росія здійснювала удари по Миколаєву, Харкову, Кривому Рогу та по громадах Запорізької області

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– Била саме по житловому сектору – абсолютно свідомо, цілеспрямовано, по звичайних будинках, цивільних об’єктах, по людях. Є жертви – загиблі, поранені. Жодної доби не припиняються жорстокі удари російської артилерії на Донбасі – Слов’янський напрямок, Бахмут, Авдіївка. Реально зупинити такі терористичні дії можна тільки зброєю – сучасною й потужною, – сказав президент Зеленський.

Він також вчергове подякував Сполученим Штатам Америки за рішення надати Україні новий пакет оборонної допомоги обсягом $400 мільйонів.

– Додаткові системи HIMARS та інша точна зброя дозволяє робити нам саме антитерористичні кроки, дозволяє зменшувати російські удари їхніми ракетами по нашим живим людям, – сказав президент.

Володимир Зеленський згадав, що протягом дня провів зустріч з головою Сенату Франції Жераром Ларше та делегацією французьких сенаторів після того, як французький спікер Сенату виступив у Верховній Раді.

– Вдячний йому за натхненне й точне звернення. Звернення, у якому він нагадав, зокрема, що фронт тримається, поки тримається тил, а нашим тилом зараз є не тільки вільна частина України, а й 27 країн Європейського Союзу, увесь демократичний світ, – сказав президент.

Володимир Зеленський, посилаючись на слова Жерара Ларше, заявив, що із кожним ударом по Україні, із кожним злочином окупантів РФ та з кожним новим містом-мучеником “рішучість європейців допомагати Україні стає більш стійкою”.

– Це справді так. Проте держава-терорист цього зовсім не усвідомлює й ніколи не прийме як факт, – пояснив він.

Президент також згадав про нараду з представниками будівельних компаній, яка відбулась 9 липня.

– Питання будівництва якісної транспортної мережі – завжди також і питання безпеки. А в умовах повномасштабної війни сильна інфраструктура – один із ключових елементів оборони. Подякував представникам будівельних компаній за їхню роботу, обговорили з ними ключові завдання на найближчий час – це стосується й відбудови нашої країни, і додаткового посилення нашої логістики, – сказав він.

Окремо президент пояснив сьогоднішнє звільнення українських послів з таких європейських країн, як Німеччина, Чехія, Угорщина, Індія та Норвегія.

– Підписав сьогодні укази про звільнення деяких послів України. Це питання ротації – звичайна частина дипломатичної практики. У Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та Індію будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ, – пояснив він.

Наприкінці звернення президент пояснив, що наступного тижня для українців будуть важливі новини, зокрема й від урядовців.