Захоплення траси E40, що з’єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою ціллю для російських загарбників, які намагається просунутись у Донецькій області.

Про це повідомили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

За їхніми даними, окупанти, ймовірно, здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань у районі Попасної.

Крім того, бої з району Ізюма продовжують концентруватися вздовж напрямку головної дороги Е40.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 July 2022

