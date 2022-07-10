Британська розвідка назвала важливу ціль Росії для просування на Донеччині
Захоплення траси E40, що з’єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою ціллю для російських загарбників, які намагається просунутись у Донецькій області.
Про це повідомили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.
– Російська артилерія продовжує завдавати ударів по району Слов’янська на Донбасі з району Ізюма на півночі та району Лисичанська на сході, – зазначили у розвідці.
За їхніми даними, окупанти, ймовірно, здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань у районі Попасної.
Крім того, бої з району Ізюма продовжують концентруватися вздовж напрямку головної дороги Е40.
– Контроль над трасою E40, що з’єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою ціллю для Росії, яка намагається просунутись у Донецькій області, – додала британська розвідка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 July 2022
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 10, 2022
Нагадаємо, що аналітики ISW вважають, що російська влада хоче анексувати, крім Донбасу і півдня України, Харківську область.
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