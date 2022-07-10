Липень, 10 в 10:23

Захоплення траси E40, що з’єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою ціллю для російських загарбників, які намагається просунутись у Донецькій області.

Про це повідомили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

– Російська артилерія продовжує завдавати ударів по району Слов’янська на Донбасі з району Ізюма на півночі та району Лисичанська на сході, – зазначили у розвідці.

За їхніми даними, окупанти, ймовірно, здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань у районі Попасної.

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Крім того, бої з району Ізюма продовжують концентруватися вздовж напрямку головної дороги Е40.

– Контроль над трасою E40, що з’єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою ціллю для Росії, яка намагається просунутись у Донецькій області, – додала британська розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 July 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/0wJwGgHXit ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/T0mS7E9OIG — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 10, 2022

Нагадаємо, що аналітики ISW вважають, що російська влада хоче анексувати, крім Донбасу і півдня України, Харківську область.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 137-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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