Липень, 10 в 17:56

За час повномасштабної війни в Україні ООН зафіксувала 124 випадки сексуального насильства.

Про це повідомила спецпредставниця генсека ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілу Паттен.

За її словами, ці дані – лише “верхівка айсберга”, оскільки не передають справжніх масштабів сексуального насильства в умовах війни Росії проти України.

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В ООН зазначили, що факти сексуального насильства під час війни важко виявити та розслідувати. Однією із причин є те, що люди часто приховують подробиці злочину від правоохоронців та міжнародних організацій.

Крім цього, в Україні неможливо оцінити масштаби злочинів такого характеру, оскільки їх є занадто велика кількість.

– У деяких районах на одного слідчого налічується близько 200 кримінальних проваджень за такими епізодами. Тобто слідчий має одночасно розслідувати стільки кримінальних справ – жодна з найкращих правових систем світу не змогла б ефективно впоратися з таким завданням. Водночас триває війна і кількість злочинів зростає, – розповіла українська правозахисниця Олександра Матвійчук.

А деякі громадяни просто не мають фізичної можливості повідомити про те, що сталося, оскільки вони перебувають на тимчасово окупованих територіях.