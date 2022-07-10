Це лише “верхівка айсберга”: ООН зафіксувала 124 випадки сексуального насильства під час війни в Україні
За час повномасштабної війни в Україні ООН зафіксувала 124 випадки сексуального насильства.
Про це повідомила спецпредставниця генсека ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілу Паттен.
За її словами, ці дані – лише “верхівка айсберга”, оскільки не передають справжніх масштабів сексуального насильства в умовах війни Росії проти України.
В ООН зазначили, що факти сексуального насильства під час війни важко виявити та розслідувати. Однією із причин є те, що люди часто приховують подробиці злочину від правоохоронців та міжнародних організацій.
Крім цього, в Україні неможливо оцінити масштаби злочинів такого характеру, оскільки їх є занадто велика кількість.
– У деяких районах на одного слідчого налічується близько 200 кримінальних проваджень за такими епізодами. Тобто слідчий має одночасно розслідувати стільки кримінальних справ – жодна з найкращих правових систем світу не змогла б ефективно впоратися з таким завданням. Водночас триває війна і кількість злочинів зростає, – розповіла українська правозахисниця Олександра Матвійчук.
А деякі громадяни просто не мають фізичної можливості повідомити про те, що сталося, оскільки вони перебувають на тимчасово окупованих територіях.