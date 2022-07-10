На YouTube-каналі ICTV зазнала кібератаки пряма трансляція марафону FreeДом

Липень, 10 в 16:58

Пряма трансляція російськомовного марафону FreeДом на YouTube-каналі ICTV та інших медіа-компаній зіткнулися з масованою подачею скарг на контент, який неможливо класифікувати як порушення авторських прав, на що вказують самі автори скарг.

У зв’язку з великою кількістю заяв припинилася трансляція марафону на платформі YouTube телеканалу ICTV, Україна 24, ТСН, Гроші, Спецкор, 1+1 та UATV channel.

YouTube-канал UATV channel, що належить держпідприємству Мультимедійна платформа іномовлення України (МПІУ) і є основним для трансляції марафону FreeДом, також отримав серію скарг на контент, що позначилося на можливості ведення прямої трансляції.

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У МПІУ зазначають, що кампанія подання скарг має ознаки спланованої, а деякі фактори вказують на замовний характер:

– По-перше, немає можливості встановити та виявити тайм-коди розташування контенту, на який оформляються скарги. По-друге, не використано заходів запобіжного характеру, які традиційно використовує платформа відеохостингу, а миттєво було заблоковано прямі трансляції марафону на каналах медіа-партнерів з охопленням багатомільйонної російськомовної аудиторії.

Крім того, скарги були оформлені одночасно на всі ключові YouTube-сторінки основних медіа-гравців країни, причому не через автоматизовану систему контролю за авторськими правами, а індивідуально.

Раніше в Мультимедійній платформі іномовлення України заявляли про безперервну кібератаку з боку РФ.

У зв’язку з чим компанії, які працюють над створенням марафону FreeДом, звернулися до адміністрації YouTube з проханням переглянути процедуру роботи з українським сегментом телевізійного виробництва в умовах кібервійни Росії проти України.

Джерело: МПІУ

Фото: МПІУ