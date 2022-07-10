Під Горлівкою зенітники ЗСУ збили російський вертоліт
Фото: Getty Images
Поблизу окупованої Горлівки (Донецька область) українські зенітники 9 липня знищили російський вертоліт, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.
– 9 липня опівдні поблизу Горлівки підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України збито вертоліт російських окупаційних військ. Є підтвердження про знищення цілі, – повідомляють військові.
Наразі встановлюється тип ворожого гелікоптера.
Зараз дивляться
За даними Генштабу, за останню добу ЗСУ знищили один російський гелікоптер, а з початку повномасштабного вторгнення – 188.
Крім того, наші захисники збили 217 літаків ворога, а також 676 безпілотників.