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Факти / Україна

Під Горлівкою зенітники ЗСУ збили російський вертоліт

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Під Горлівкою зенітники ЗСУ збили російський вертоліт
Фото: Getty Images

Поблизу окупованої Горлівки (Донецька область) українські зенітники 9 липня знищили російський вертоліт, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

– 9 липня опівдні поблизу Горлівки підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України збито вертоліт російських окупаційних військ. Є підтвердження про знищення цілі, – повідомляють військові.

Наразі встановлюється тип ворожого гелікоптера.

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За даними Генштабу, за останню добу ЗСУ знищили один російський гелікоптер, а з початку повномасштабного вторгнення – 188.

Крім того, наші захисники збили 217 літаків ворога, а також 676 безпілотників.

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