Почали відходити з позицій: на Донеччині росіяни розбомбили батальйон “ДНР”

Липень, 10 в 12:15

Російські окупанти розбомбили 2 батальйон першого армійського корпусу “народної міліції ДНР”, який воює у складі армії РФ на Донеччині.

Це стало відомо з перехопленої розмови росіян, яку оприлюднила СБУ. Окупанти намагалися приховати цей інцидент. Але мобілізовані з так званих Л/ДНР і так здогадуються, що їх використовують, як гарматне м’ясо.

– Хлопці стояли десь під Бердянськом. Не отримували ні зарплати, нічого. Я так зрозумів, толком їх і не годували. А потім їх кинули кудись на передок. Вони там стояли, мовчали і почали назад відходити. Потрапили на росіян. Росіяни їх розбили. От тобі й армія, – розповідає один із бойовиків “ДНР”, якого також мобілізували на війну проти України.

Точну цифру втрат внаслідок інциденту з боку російської армії не називають.

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Тим часом у Генштабі повідомляють, що від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 37 300 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 100 загарбників.