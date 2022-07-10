Резніков пояснив, чому ПРО Залізний купол не підходить Україні

Липень, 10 в 0:02

Ізраїльська система протиракетної оборони Залізний купол не підходить Україні, оскільки не здатна зупиняти балістичні та крилаті ракети, якими Росія обстрілює нашу країну.

Про це під час виступу у рамках онлайн-конференції видання Forbes Україна Будуємо разом заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що ця ПРО створена для захисту від повільних на низьких висотах снарядів з легким ураженням.

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– Ми всі знаємо приклад Ізраїлю, який досить непогано захищає небо. Всі ми знаємо назву Залізний купол, але навіть він не захищає на 100%. Більше того, я був в Ізраїлі, спілкувався із їхніми виробниками, державними підприємствами. Залізний купол зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених, по суті, в гаражах. Від крилатих та балістичних ракет Залізний купол не захищає, – повідомив Резніков.

На його думку, Україні потрібно розвивати власну систему ППО чи отримати її від західних партнерів.

– Ворожі літаки у нашому небі вже не літають, бо бояться і знають, що ми їх збиваємо. Вони використовують старі ракети Х-22, Х-55 та інші. Агресор стріляє ними з території Росії, з території Білорусі, з акваторії Чорного і навіть Каспійського морів, із тимчасово окупованого українського Криму, – додав Резніков.

Фото: Getty Images