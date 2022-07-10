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Факти / Україна

Резніков пояснив, чому ПРО Залізний купол не підходить Україні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Резніков пояснив, чому ПРО Залізний купол не підходить Україні

Ізраїльська система протиракетної оборони Залізний купол не підходить Україні, оскільки не здатна зупиняти балістичні та крилаті ракети, якими Росія обстрілює нашу країну.

Про це під час виступу у рамках онлайн-конференції видання Forbes Україна Будуємо разом заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Він зазначив, що ця ПРО створена для захисту від повільних на низьких висотах снарядів з легким ураженням.

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– Ми всі знаємо приклад Ізраїлю, який досить непогано захищає небо. Всі ми знаємо назву Залізний купол, але навіть він не захищає на 100%. Більше того, я був в Ізраїлі, спілкувався із їхніми виробниками, державними підприємствами. Залізний купол зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених, по суті, в гаражах. Від крилатих та балістичних ракет Залізний купол не захищає, – повідомив Резніков.

На його думку, Україні потрібно розвивати власну систему ППО чи отримати її від західних партнерів.

– Ворожі літаки у нашому небі вже не літають, бо бояться і знають, що ми їх збиваємо. Вони використовують старі ракети Х-22, Х-55 та інші. Агресор стріляє ними з території Росії, з території Білорусі, з акваторії Чорного і навіть Каспійського морів, із тимчасово окупованого українського Криму, – додав Резніков.

Фото: Getty Images

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