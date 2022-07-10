Річки на вулицях Маріуполя: як окупанти “дали воду” в місті

Липень, 10 в 12:18

Російські окупанти через резонанс з відключення водопостачання у Маріуполі напередодні “дали воду”, але вона з’явилася не в кранах, як має бути, а у вигляді фонтанів та річок на вулицях міста.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– З огляду на якість “ремонту” – не сюрприз. Замість заміни кілометрів труб встановлювати тисячі хомутів – результат буде однаковий. Фонтани та річки замість напору в кранах, – розповів він, як росіяни ремонтували пошкоджені труби.

Він також показав на фото, як виглядає “ремонт водопроводу в Маріуполі”, а на відео – його наслідки.

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На знімку видно, що новий хомут вставлено на іржаву трубу.

Кілька днів тому росіяни повністю зупинили водопостачання у захопленому Маріуполі, пояснивши це так званими ремонтними роботами.

Справжня причина полягає у тому, що електромережі міста не витримали сильної спеки. Навіть робота єдиної насосної станції неможлива через знеструмлення.

Фото: Петро Андрющенко