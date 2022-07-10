Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Річки на вулицях Маріуполя: як окупанти “дали воду” в місті

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Маріуполь без води

Російські окупанти через резонанс з відключення водопостачання у Маріуполі напередодні “дали воду”, але вона з’явилася не в кранах, як має бути, а у вигляді фонтанів та річок на вулицях міста.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– З огляду на якість “ремонту” – не сюрприз. Замість заміни кілометрів труб встановлювати тисячі хомутів – результат буде однаковий. Фонтани та річки замість напору в кранах, – розповів він, як росіяни ремонтували пошкоджені труби.

Він також показав на фото, як виглядає “ремонт водопроводу в Маріуполі”, а на відео – його наслідки.

Зараз дивляться

На знімку видно, що новий хомут вставлено на іржаву трубу.

Кілька днів тому росіяни повністю зупинили водопостачання у захопленому Маріуполі, пояснивши це так званими ремонтними роботами.

Справжня причина полягає у тому, що електромережі міста не витримали сильної спеки. Навіть робота єдиної насосної станції неможлива через знеструмлення.

Фото: Петро Андрющенко

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка