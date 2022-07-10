Липень, 10 в 6:47

Російська влада хоче анексувати, крім Донбасу і півдня України, Харківську область.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

“Влада” Харківської області, яку підтримує Росія, заявила, що цей регіон є “невіддільною частиною російської землі”, вказуючи на те, що Кремль, ймовірно, має намір анексувати частину або всю Харківську область.

Зараз дивляться

Російський окупаційний уряд у Харківській області оприлюднив новий прапор для окупаційного режиму із зображенням російського імператорського двоголового орла та символів з Харківського герба XVIII ст.

– Використання окупаційним урядом Харківської області образів і риторики імперської Росії, чітко вказують на анексію. Це підкріплює попередню оцінку ISW про те, що Кремль має ширші територіальні цілі, ніж захоплення Донецької та Луганської областей або навіть утримання півдня України, – вважають аналітики.

Крім того, окупанти продовжували локалізовані атаки на північний захід від міста Харків, ймовірно, намагаючись захистити російські наземні лінії зв’язку в цьому районі.

Вони продовжували безуспішні штурми на північний захід від Слов’янська і вели наступальні дії на схід від Сіверська з району Лисичанська.

Читайте У Харкові під час повітряної тривоги вночі чули вибухи

Повномасштабна війна в Україні триває вже 137-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW

Фото: ISW, Генштаб ЗСУ