Липень, 10 в 11:37

Цього тижня Росія намагалася показати “розкол” західного суспільства щодо підтримки України.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО. Аналітики розповіли, хто просував наративи Кремля в іноземних ЗМІ.

Так, Росія поширила матеріали Daily Banner, BB-CNTV, які, посилаючись начебто на The Sunday Times, писали, що серед країн НАТО спостерігається “розкол щодо ставлення до війни в Україні”.

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Водночас американський військовий аналітик Скотт Ріттер, відомий лояльністю до РФ, назвав саміт НАТО, на якому Росію визнали найбільшою загрозою безпеці Заходу, “спробою Альянсу нагадати про своє існування”.

The American Conservative оприлюднили матеріал про те, що президент США Джо Байден начебто залишився наодинці у війні з Російською Федерацією.

Тим часом кремлівські медіа, посилаючись на заяву депутата Європарламенту Тьєрі Маріані, писали про марність витрат на післявоєнне відновлення України.

Американський науковець Дуг Бендоу продовжує наполягати на тому, що припинення постачання Україні озброєння – єдиний шлях до миру.

Джерело: Центр протидії дезінформації