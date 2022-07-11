Липень, 10 в 23:13

Внаслідок удару по позиціях окупантів у Чорнобаївці Збройні Сили України ліквідували 12 російських офіцерів.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він зазначив, що українські військові вже в 26-й раз розгромили окупантів у Чорнобаївці.

– Вчорашня, 26-а Чорнобаївка, це ще плюс 12 старших російських офіцерів (генерали/полковники), доданих до десяти, що загинули і були поранені трохи північніше, в Новій Каховці. Також це командний пункт, склад боєприпасів, кілька десятків одиниць техніки, – написав він.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ завдали удару по ворожих військах на аеродромі в Чорнобаївці.

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Саме його російські окупанти використовували як командний пункт, а а також місце збору літаків і вертольотів. Детонація боєприпасів противника тривала майже цілий день.

Місцеві жителі зазначали, що від початку війни не було настільки масштабної детонації.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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