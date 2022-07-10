У Празі на виставці покажуть знищену ЗСУ російську техніку

Липень, 10 в 17:50

У Празі у понеділок, 11 липня, відкриється виставка військової техніки російських окупантів, яка була знищена в боях в Україні.

Про це повідомляє посольство України у Чехії.

Як уточнюється, на експозиції представлять російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи та ЗРК Бук.

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Крім того, відвідувачам покажуть кілька із 3000 тисяч ракет, які були випущені рашистами по містах України.

Виставка триватиме до 24 липня на Летенській рівнині у районі Прага 7.

Вхід вільний.

Її організувало МВС України за підтримки кількох міністерств України та Чехії, співорганізатори – Міська частина Прага 7, Міська частина Прага 1, посольство України у Празі та проект Пам’ять народу.

Патронатом заходу стали мер Праги Зденек Гржиб та Офіс президента України.

Нагадаємо, подібна виставка також виходила у польській столиці Варшаві.