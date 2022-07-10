Липень, 10 в 16:23

У Росії рекрутують новобранців для війни в Україні серед засуджених та встановлюють стеження за родичами вбитих військових.

Про це у неділю, 10 липня, йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

Як зазначається, з огляду на значні втрати на війні в Україні, в РФ активізували набір у приватні військові компанії.

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– Через відсутність охочих активізується рекрутування у місцях позбавлення волі. Зокрема, розташовані в Республіці Адигея. Після підписання та виконання контрактів із ПВК “зекам” обіцяють повну амністію, – сказано у повідомленні.

Розвідка з’ясувала, що росіяни проводять збирання рекрутів на військовому полігоні поблизу хутора Молькино Краснодарського краю, відомого як база підготовки бойовиків ПВК Вагнер.

Аналогічні роботи проводять у місцях позбавлення волі у Ростові, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді.

– Стаття, за якою було засуджено конкретну людину – неважлива. Навіть якщо це вбивство чи інші тяжкі злочини. Усім обіцяють повну амністію після шести місяців служби. Всі “зеки” мають носити спеціальні жетони, що вказують на їхній статус. Їм заборонено мати сенсорні телефони – лише застарілі кнопкові “дзвонилки”, – повідомляє ГУР.

За даними управління, під час співбесід Генштаб ЗС РФ говорить новобранцям, що протягом двох місяців планується набір до 10 тис. добровольців, після чого склад передислокують на Донбас.

Основні завдання – встановлення російського контролю за дорогами у напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут.

Тим часом управління ФСБ РФ по Костромській області надіслало голові Вохомського муніципального району запит про надання довідкової інформації про осіб, схильних до скоєння таких злочинів, як “публічне поширення хибної інформації” та “вчинення дій з дискредитації ЗС РФ” та їхньої участі в агресії проти України (статті 207.3 і 280.3 російського Кримінального кодексу).

Основну увагу приділяють близьким родичам військовослужбовців, які загинули на території України чи беруть участь у війні.