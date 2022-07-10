Війська РФ на Півдні мають проблеми з логістикою та нестачею ракет – ISW

Липень, 10 в 9:35

Російські військові на Півдні України могли зіткнутися з нестачею ракет. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

– Українське Південне оперативне командування заявило, що російські сили продовжують модифікувати свої системи ППО С-300 для ураження наземних цілей. Якщо це правда, то також може означати, що російські сили на Південній осі стикаються з нестачею ракет, – говорять аналітики.

Крім того, в американському Інституті вивчення війни не виключають, що російські окупанти стикаються з проблемами логістики.

– Генштаб України заявив, що російські сили зосереджені на захисті зайнятих позицій і стримуванні українського наступу за допомогою наявних вогневих засобів, що, ймовірно, має на увазі, що російські сили стикаються з проблемами логістики в регіоні, що загострюються, – йдеться у звіті ISW.

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Фото: ISW

Крім того, аналітики нагадали, що російські загарбники 9 липня провели безуспішну бойову розвідку на північному заході Херсонської області на її кордоні з Дніпропетровщиною.

Збройні сили України відбили дії російської розвідки в Князівці та Ольгиному на Херсонщині.

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Джерело: ISW