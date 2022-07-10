Липень, 10 в 14:24

На території Харківської області лінія фронту не змінился, російським військам не вдалося просунутися навіть на метр, заявив в ефірі національного телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Ворог не захопив жодного метра нової території. Навпаки, ЗСУ намагаються і надалі звільняти наші населені пункти, – запевнив очільник області.

Зараз бої тривають на півночі, північному сході області, на Ізюмському напрямку, каже Синєгубов, українські війська успішно відбивають усі атаки ворога, окупанти несуть великі втрати у живій силі та техніці.

За даними Генштабу на ранок 10 липня, на Харківському та Південнобузькому напрямках російські окупанти зосередили зусилля на недопущенні просування Збройних сил України.

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Фото: Олег Синєгубов