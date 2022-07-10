Є два способи: Жданов розповів, чим можна збити бомбардувальники РФ

Липень, 10 в 15:49

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чим Україна могла б збити стратегічні бомбардувальники Росії, за допомогою яких агресори обстрілюють наші міста.

Жданов зазначив, що у РФ досить невелика кількість стратегічної авіації, тоді як ракет – тисячі.

– Збивати їх можна двома способами: це система ППО – наша, включаючи і С-300, і С-200 та С-125, яка стоїть на чергуванні, до зони ураження якої бомбардувальник потрапляє. І друге – це винищувачі, – розповів експерт.

Проте є важливе “але”, як повідомив Жданов. Він наголосив, що Росія використовує бомбардувальники зі своєї та білоруської території, підходячи при цьому до українського кордону, але не перетинаючи його.

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– У цьому випадку наша ППО може їх дістати. А от у випадках, коли пуски були з повітряного простору над Кримським півостровом, дістати їх ми не можемо. Якщо ж відправити туди винищувальну авіацію, вона потрапить під вплив ППО агресорів, – розповів експерт.

Олег Жданов наголосив, що важливим нюансом є те, що наше керівництво поки що не прийняло рішення дозволити збивати нашими ППО літаки у повітряному просторі суміжної держави.