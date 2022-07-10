Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Жданов розповів, як українська розвідка обманює російську артилерію

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Жданов розповів, як українська розвідка обманює російську артилерію
Фото: УНІАН

Військовий експерт Олег Жданов розповів, як українська розвідка обманює російську артилерію, захищаючи країну від агресорів РФ.

– Для цього є інженерні війська, які створюють хибні позиції, які потім засікають засоби розвідки противника – як безпілотні, так і електронні, – наголосив Жданов.

Крім того, за його словами, українська розвідка перехоплює розмови коригувальників.

– Можна давати й хибне коригування вогню для того, щоб російська артилерія промахнулася чи вдарила неточно по нашим позиціям. Будь-які способи хороші, якщо є можливість обдурити супротивника та його засоби вогневої поразки, ми нею користуємось, – пояснив військовий експерт.

Зараз дивляться
Читайте
Не лише артилерія: експерт пояснив, яка зброя потрібна для контрнаступу ЗСУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка