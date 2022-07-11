Липень, 11 в 17:33

У Верховній Раді зареєстрували проект закону №7546 щодо змін до Кримінального кодексу за порушення законодавства у сфері цивільного захисту в умовах воєнного стану.

Цим проектом пропонують запровадити кримінальну відповідальність для посадових осіб підприємств за ігнорування повітряної тривоги.

У пояснювальній записці уточнили, що населені пункти України з початку повномасштабної війни систематично зазнають ракетних ударів, а в прифронтових містах та селах – бомбардувань, артилерійських та мінометних обстрілів.

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Чинне законодавство у сфері цивільного захисту передбачає чіткий алгоритм поведінки громадян, які після отримання повідомлення повинні діяти згідно з інструкціями та правилами цивільного захисту – припинити роботу та вжити необхідних заходів безпеки.

– Враховуючи, що метою ворога стають об’єкти цивільної інфраструктури, торгові центри, дитячі садки та школи, після повідомлення про повітряну тривогу чи іншу небезпеку негайна зупинка роботи таких закладів із подальшою евакуацією людей допоможе максимально зберегти людські життя, – сказано в документі.

Автори законопроекту запропонували карати бізнес за роботу під час повітряної тривоги:

або штрафом від 17 до 51 тисяч гривень;

або виправними роботами на строк до 2 років;

чи обмеженнями волі терміном до 3 років.

За повторне порушення, якщо воно спричинило загибель людей, пропонують позбавляти волі на строк від 3 до 8 років.

Нагадаємо, що на даний момент за правопорушення у сфері цивільного захисту встановлено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу до 5,1 тисячі гривень.