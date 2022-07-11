Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Глава МЗС Німеччини закликала світ відмовитись від ядерної зброї

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Глава МЗС Німеччини закликала світ відмовитись від ядерної зброї
Фото: Getty Images

Уряд Німеччини продовжить роботу, спрямовану на те, щоб домогтися глобальної заборони ядерної зброї. Це випливає із заяви, зробленої міністром закордонних справ ФРН Анналеною Бербок під час візиту до японського міста Нагасакі в неділю, 10 липня.

Берлін виступить у ролі спостерігача на консультаціях щодо Договору про заборону ядерної зброї, а також продовжить роботу в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

– Берлін і надалі підтримуватиме ядерне роззброєння, навіть якщо глобальна ситуація зараз зовсім інша, – сказала Анналена Бербок, посилаючись на вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наказав ЗСУ деокупувати прибережні райони на півдні України, про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков.

Зараз дивляться
Читайте
Глава МЗС Британії Трасс висуває свою кандидатуру на посаду прем'єра

Джерело: Deutsche Welle
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка