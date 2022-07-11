Глава МЗС Німеччини закликала світ відмовитись від ядерної зброї

Липень, 11 в 8:30

Уряд Німеччини продовжить роботу, спрямовану на те, щоб домогтися глобальної заборони ядерної зброї. Це випливає із заяви, зробленої міністром закордонних справ ФРН Анналеною Бербок під час візиту до японського міста Нагасакі в неділю, 10 липня.

Берлін виступить у ролі спостерігача на консультаціях щодо Договору про заборону ядерної зброї, а також продовжить роботу в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

– Берлін і надалі підтримуватиме ядерне роззброєння, навіть якщо глобальна ситуація зараз зовсім інша, – сказала Анналена Бербок, посилаючись на вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наказав ЗСУ деокупувати прибережні райони на півдні України, про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков.