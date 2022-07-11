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Факти / Україна

Ми ще не починали: Данілов про ефективне знищення російських складів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що західне озброєння дуже ефективно знищує російські склади та живу силу окупантів.

Про це Данілов написав у Twitter.

За його словами, саме західне важке озброєння та точні розрахунки наших артилеристів забезпечують вдале знищення ворожої техніки, сили та складів за останній час.

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Данілов зауважив, що це лише початок.

– Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали, – написав секретар РНБО.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що за чотири місяці після початку повномасштабної війни фіксуються ознаки виснаження арсеналу Росії. Тепер окупанти не можуть атакувати більше ніж на одному напрямку фронту.

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