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Факти / Україна

На Херсонщині окупанти влаштовують “русскій мір”: мародерять та відбирають один у одного крадене

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
На Херсонщині окупанти влаштовують “русскій мір”: мародерять та відбирають один у одного крадене

Загарбники влаштовують на тимчасово окупованій Херсонщині “русскій мір” із мародерством, анархією та свавіллям.

Це випливає із перехоплення розмови російських окупантів, опублікованої СБУ 11 липня.

У відомстві наголошують, що російські військові та співробітники ФСБ конкурують між собою – навіть за автомобіль, який вони викрали. Бо його хочуть передати новому окупаційному голові поліції, призначеному росіянами в одному із херсонських населених пунктів.

Зараз дивляться

– Знайшли машину викрадену! А що в результаті? Фейси (ФСБ-шники) забрали! …такі ж, …! “Це ми … (вкрали, – Ред.) її!” І ти нічого не зробиш їм. Вона для людини, яку завтра начальником поліції ставити будуть. А якого… ти на… (краденій, – Ред.) тачці їздиш?.. Начальник поліції, …? – скаржиться один із рашистів.

Його командир, своєю чергою, порадив змиритися з такою ситуацією через анархію, яка панує на Херсонщині після окупації.

– І доки у військах Росії панує анархія, у наших захисників мета незмінна – повернути всі тимчасово окуповані території. Щодня працюємо на нашу перемогу! – наголосили у повідомленні.

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