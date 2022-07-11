Липень, 11 в 15:42

Просування українських військ на Півдні повільне, але впевнене. Про успіхи ЗСУ розповідатимуть, щойно їх вдасться закріпити.

Про це повідомила керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

– Щодо ситуації в південному регіоні, вона залишається стабільно напруженою. Просування наших військ відбувається: воно повільне, але впевнене. Оголошення про наші успіхи буде, щойно вони будуть закріплені, – сказала вона під час брифінгу.

Наталія Гуменюк наголосила, що основними досягненнями українських військових є ураження командних пунктів та логістичних центрів, таких як склади боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів.

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– Ми знищуємо одиниці, які ставновлять велику загрозу для тих населених пунктів, які потрапляють під обстріли. Це і важка ствольна артилерія, і реактивні системи залпового вогню – таких установок ми знищили близько десятка за ці два вихідні дні, – пояснила Гуменюк.

Вона додала, що російські окупанти практикують удари з повітря по тилових напрямках та ракетні обстріли. Зокрема, останнім часом вони використовують зенітно-ракетну систему С-300, снаряди якої мають велике осколкове ураження.

За словами Гуменюк, Росія стягує техніку та підтягує резерви, але робить це дуже мляво. Така активність спостерігається на тлі загальної розгубленості ворога та деморалізації особового складу.