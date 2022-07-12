Липень, 11 в 23:32

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі у Фейгіна заявив, що росіяни на Донбасі намагаються створити два основні “котла” – в районі Сіверська та Бахмута.

– Противник не хоче вплутуватися у міські бої і планує, оточивши міста, змусити ЗСУ вийти звідти, як було у Лисичанську, – каже радник глави Офісу президента.

Він повідомив, що на цих ділянках воює сумарно близько 40 батальйонних тактичних груп.

– Окупанти хочуть захопити населені пункти північніше Соледара, щоб зайти глибоко в тил сіверського угруповання наших військ, створити умови для оточення. І якщо лиманське угруповання окупантів, яке захопило Лиман, отримало від артилерії та заспокоїлося, ломанеться на Ямпіль, то ідея зрозуміла – вони хочуть організувати котел для наших військ, які обороняють район Сіверська. Для цього зібрали непогані ударні частини, які є найбільш боєздатними, до того ж там є боєздатна доля військ “ЛНР” та “ДНР”, які є боєздатнішими, ніж російські частини, оскільки вони 8 років воюють з Україною, – сказав Арестович.

До речі, аналітики Інституту вивчення війни також повідомляли, що російські загарбники, ймовірно, посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута у Донецькій області.

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Фото: Генштаб ЗСУ