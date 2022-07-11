Ударна авіація ЗСУ знищила командний пункт та польовий склад окупантів
Напередодні, 10 липня, ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала чергового нищівного удару по російських загарбниках.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Так, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, під прикриттям винищувачів МіГ-29 та Су-27, вдало знищили командно-спостережний пункт, польовий склад боєприпасів, пункт управління військами окупантів.
Крім того, авіацією знищено до 10 бойових броньованих машин та живу силу ворога.
У Повітряних силах наголошують, що наші військові отримали та працюють на чеських ударних гелікоптерах Мі-24В.
– Із надходженням на озброєння сучасних систем ППО та ПРО у ракет ворога буде значно менше шансів потрапляти в ціль… Захисники неба успішно приземляють противника, а також завдають йому суттєвих втрат на землі, – зауважили в Командуванні Повітряних сил.
Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, чим Україна могла б збити стратегічні бомбардувальники Росії. За його словами, у РФ небагато стратегічної авіації.
Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ