Липень, 11 в 11:42

Напередодні, 10 липня, ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала чергового нищівного удару по російських загарбниках.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, під прикриттям винищувачів МіГ-29 та Су-27, вдало знищили командно-спостережний пункт, польовий склад боєприпасів, пункт управління військами окупантів.

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Крім того, авіацією знищено до 10 бойових броньованих машин та живу силу ворога.

У Повітряних силах наголошують, що наші військові отримали та працюють на чеських ударних гелікоптерах Мі-24В.

– Із надходженням на озброєння сучасних систем ППО та ПРО у ракет ворога буде значно менше шансів потрапляти в ціль… Захисники неба успішно приземляють противника, а також завдають йому суттєвих втрат на землі, – зауважили в Командуванні Повітряних сил.

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, чим Україна могла б збити стратегічні бомбардувальники Росії. За його словами, у РФ небагато стратегічної авіації.

Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ