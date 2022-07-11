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Факти / Україна

В Україні ліквідували російського полковника ВДВ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В Україні ліквідували російського полковника ВДВ
Фото: Depositphotos

Збройні сили України ліквідували ще одного російського командира, який воював проти нашої держави.

Про це повідомляють у ЗСУ.

Ліквідованим окупантом є заступник командира 106 дивізії ВДВ полковник Сергій Кузьмінов.

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– Зустрічайте російського окупанта, який заблукав “на навчаннях”, але вже зробив “шаг доброй воли” і правильно повернувся додому. Офіційно денацифікований та демілітаризований, – йдеться у повідомленні.

ЗСУ

Раніше повідомлялося, що з червня вище командування РФ, ймовірно, відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у повномасштабній війні проти України.

На початку червня стало відомо, що російський генерал Олександр Дворніков більше не командує військами РФ в Україні, а замість нього призначили генерала Геннадія Жидка.

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