Війська РФ використовують С-300 для наземних атак через брак ракет – ISW

Липень, 11 в 7:38

Війська РФ використовують зенітно-ракетні комплекси С-300, які призначені для протиповітряної оборони, для завдання ударів по наземних цілях. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

– У оперативному командуванні Південь ЗСУ заявили, що російські війська завдали масованого ракетного удару зенітно-ракетними комплексами С-300 по наземних цілях у Миколаївській та Херсонській областях. Використання зенітних ракет таким чином є неефективним, оскільки такі ракети несуть невелике корисне навантаження та оптимізовані для знищення крихких літаків у польоті, а не наземних цілей, – йдеться у повідомленні.

Аналітики зробили висновок, що рішення використовувати ракети С-300 для обстрілів наземних об’єктів може свідчити про те, що в Росії закінчуються ракети класу земля-земля або компоненти до систем наведення і зв’язку.

– Інформація про використання Росією ракет С-300 для наземних ударів також примітна на тлі повідомлень і вказівок на те, що росіяни відчувають труднощі із захистом від українських пілотованих авіаційних операцій і ракетних ударів на південному напрямку. Рішення використовувати ракети С-300 у цій ролі за цих обставин може свідчити про те, що у Росії закінчуються ракети класу земля-земля або що у неї не вистачає деталей, необхідних для систем наведення ракет повітря-повітря або систем зв’язку, – вважають експерти.

Нагадаємо, в ОК південь повідомили про знищення командних пункти росгвардії та артилерійської бригади.

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Джерело: ISW