Липень, 11 в 17:18

Головне управління розвідки оприлюднило перехоплену розмову російського військового.

На записі окупант розповідає товаришеві, як ЗСУ знищили головне командування російських загарбників на Херсонському напрямку, внаслідок чого було ліквідовано 12 російських військових.

Також він розповів про неналежне зберігання боєприпасів, що привело до повного знищення боєкомплекту після влучання української артилерії.

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– Влучили у найголовніше командування. Там 12 200-х (загиблих, – Ред.). Влучили у, типу, найкрутіше командування на нашому напрямку, – жаліється окупант.

До слова, вранці 10 липня оперативне командування Південь повідомило, що на південному фронті українські військові знищили чотири склади з російськими боєприпасами, 58 окупантів та 18 одиниць техніки.

Також 10 липня у Херсоні було влучання по військовій частині російських військових на вулиці Пестеля.