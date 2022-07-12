Виселення ВПО із закладів освіти: коли питання з житлом буде вирішено

Липень, 11 в 21:03

В Мінреінтеграції України заявили, що не можна виселяти ВПО із закладів освіти без надання альтернативного прихистку.

Сьогодні Мінреінтеграції направило відповідного листа на керівників структурних підрозділів з питань освіти обласних, Київської міської та районних військових адміністрацій, а також органів місцевого самоврядування з вимогою терміново – до 25 липня – опрацювати питання переміщення таких ВПО у тимчасове або соціальне житло з придатними умовами.

Також повідомляється, що зараз в закладах освіти тимчасово розміщено майже 40 тис. ВПО.

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Зазначається, що останнім часом на адресу Мінреінтеграції почали надходити скарги: деякі заклади, де облаштовані місця компактного поселення ВПО, вимагають їхнього виселення у зв’язку з наближенням навчального року.

– Необхідно якнайшвидше знайти рішення до початку навчального року, щоб забезпечити усіх ВПО тимчасовим житлом, – зазначила віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Джерело: Мінреінтеграції України

Фото: Depositphotos