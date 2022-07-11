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Факти / Україна

ЗСУ вдарили по базі росіян в окупованому Токмаку на Запоріжжі

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
удар по базі рашистів у Токмаку

Українські сили оборони завдали удар по базі рашистів в тимчасово-окупованому Токмаку у Запорізькій області.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук написав, що відповідна інформація підтверджується.

Раніше у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ натякнули, що для знищення ворожих позицій вкотре задіяли далекобійну артилерію, надану США в межах ленд-лізу.

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Ймовірно, йдеться про ракетну установку HIMARS.

— Токмак, Запоріжжя. Дядечко Ленд Ліз з подругою Бавовною розігрівають публіку, перед початком великого “запального” концерту на не складах БК і ПММ, – зазначили в СтратКомі.

За даними військового оглядача та аналітика Романа Бочкали, ЗСУ поцілили у військову базу росіян на території Токмака.

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Джерело: Сергій Братчук, AFU StratCom

Фото: AFU StratCom

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