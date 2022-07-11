ЗСУ вдарили по базі росіян в окупованому Токмаку на Запоріжжі
Українські сили оборони завдали удар по базі рашистів в тимчасово-окупованому Токмаку у Запорізькій області.
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук написав, що відповідна інформація підтверджується.
Раніше у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ натякнули, що для знищення ворожих позицій вкотре задіяли далекобійну артилерію, надану США в межах ленд-лізу.
Ймовірно, йдеться про ракетну установку HIMARS.
— Токмак, Запоріжжя. Дядечко Ленд Ліз з подругою Бавовною розігрівають публіку, перед початком великого “запального” концерту на не складах БК і ПММ, – зазначили в СтратКомі.
За даними військового оглядача та аналітика Романа Бочкали, ЗСУ поцілили у військову базу росіян на території Токмака.
Джерело: Сергій Братчук, AFU StratCom
Фото: AFU StratCom