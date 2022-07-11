Липень, 11 в 13:44

Збройні сили України завдали удару по базі російських окупантів у Таврійську Херсонської області.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань. Так він прокоментував звуки вибухів, які вночі чули жителі Каховки.

– За попередньою інформацією, ті звуки, що вночі чули в Каховці і поблизу, — це чітке влучання наших Збройних сил у Таврійську. Знищено пересувний командний пункт ворога, військову техніку, радари й антени, ПВО, що наставили там окупанти, є 200-ті (ліквідовані) росіяни. Початок тижня багатообіцяючий, – зазначив він.

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До слова, 10 липня у Херсоні завдали удару по військовій частині російських окупантів.

Водночас в оперативному командуванні Південь повідомили, що ЗСУ знищили командні пункти Росгвардії та артилерійської бригади.

Було ліквідовано 38 окупантів, 10 одиниць техніки, серед яких чотири гаубиці Мста-Б, переносний зенітно-ракетний комплекс та п’ять одиниць автотехніки. Крім того, знищено два склади боєприпасів на Херсонщині.