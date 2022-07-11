ЗСУ знищили командні пункти росгвардії та артилерійської бригади – ОК Південь

Липень, 11 в 6:42

В операційній зоні Оперативного командування Південь противник тримається за рубежі оборони, не просуваючись суходолом, не маючи можливостей та потужностей створення нових ударних угруповань.

Нашими військами тримається тенденція постійного напруження ворога через несподіване застосування різних форм та способів впливу. Про це повідомили у ОК Південь.

– Тримаючи контроль на суходолі, застосуванням авіації – парою штурмовиків – нанесено удар по скупченню противника на Херсонщині. Уражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт росгвардії, який напередодні атакували.

Наразі підтверджені втрати противника складають: 38 рашистів, 10 одиниць техніки, серед яких: 4 гаубиці Мста-Б, переносний зенітно-ракетний комплекс та 5 одиниць авотехніки. Знищено 2 склади боєприпасів на Херсонщині.

Зараз дивляться

В штормовому Чорному морі зменшено кількість великих десантних кораблів до 2, а 2 ракетних кораблі продовжують чатування із 16 Калібрами на борту, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наказав ЗСУ деокупувати прибережні райони на півдні, про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Джерело: ОК Південь