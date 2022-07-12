Карта бойових дій на 12.07.2022 – ситуація на фронті

Липень, 12 в 12:25

12 липня російські військові продовжують обстрілювати українські населені пункти та вдаватись до штурмових дій на окремих ділянках фронту.

Карта бойових дій в Україні на 12.07.2022

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Однак район населеного пункту Старикове Сумської області на останньому напрямку ворог обстріляв із реактивної артилерії.

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На Харківському напрямку ворог відкривав вогонь із артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах обласного центру та населених пунктів Руські Тишки, Безруки, Дементіївка, Лісне, Слатине, Прудянка та Золочів.

Жорстко придушили Збройні сили України ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки.

Райони населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове, Дібровне, Мазанівка, Богородичне та Адамівка на Слов’янському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Невдалим для підрозділів армії РФ видався штурм задля покращення тактичного положення в районах Мазанівки, Іванівки та Долини.

У напрямках усіх населених пунктів українські захисники відкинули ворога назад.

Намагалися покращити тактичне положення окупанти й на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Станом на 12 липня росіяни систематично гатять по українських позиціях вздовж лінії зіткнення, щоб скувати дії підрозділів Сил оборони України, застосовують штурмову та армійську авіацію, а в окремих районах обладнують передові позиції.

На Словʼянському напрямку ворог до активних дій не вдавався. Натомість відкривав вогонь із артилерії неподалік Стародубівки, Маяків, Райгородка, Сіверська, Кривої Луки, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного та завдав авіаудару неподалік Серебрянки.

Райони 10 населених пунктів на Бахмутському напрямку російські загарбники обстрілювали з танків, ствольної та реактивної артилерії. Авіаудар зафіксовано неподалік Берестового, Білогорівки та Вершини.

Райони 13 населених пунктів перебували під вогнем артилерії РФ на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Парою літаків Су-25 росіяни завдали удару поблизу Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку російські окупанти прагнуть утримати зайняті рубежі та не допустити наступу підрозділів Сил оборони України.

Райони аж 17 населених пунктів російські загарбники обстріляли зі ствольної артилерії, щоб скувати дії українських військ. Авіаційного удару армією РФ завдано неподалік Зарічного.

Втрати РФ 12 липня 2022

особового складу – близько 37 470 (+70),

танків ‒ 1 649 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 3 829 (+1),

артилерійських систем – 838,

реактивних систем залпового вогню – 247,

засобів протиповітряної оборони – 109,

літаків – 217,

гелікоптерів – 188,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 676,

крилатих ракет – 155,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 699 (+3),

спеціальної техніки – 66.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 139-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.