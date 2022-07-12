Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

На Херсонщині окупанти влаштували “полювання” на українських патріотів

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На Херсонщині окупанти влаштували “полювання” на українських патріотів

Окупанти пропонують грошову винагороду за тих, хто веде проукраїнські канали, розповсюджує листівки, здійснює зйомку, запис тощо.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

– Фейкова ВДА Херсонської області звернулася до жителів Херсонщини із закликом “продавати” інформацію про патріотів України, які залишаються на території області! Обіцяють суттєву грошову винагороду за кожну “голову”, – написав на своїй сторінці у Facebook Соболевський.

Читайте
На Херсонщині визволили з полону п’ятьох українців, серед них військовий ЗСУ

“Полювання” ведеться на діючих співробітників СБУ, української розвідки, територіальної оборони, ЗСУ, що залишилися в Херсоні або інших містах області.

Зараз дивляться

Джерело: Юрій Соболевський

Фото: Visti.ks.ua

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка