На Херсонщині окупанти влаштували “полювання” на українських патріотів
Окупанти пропонують грошову винагороду за тих, хто веде проукраїнські канали, розповсюджує листівки, здійснює зйомку, запис тощо.
Про це заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
– Фейкова ВДА Херсонської області звернулася до жителів Херсонщини із закликом “продавати” інформацію про патріотів України, які залишаються на території області! Обіцяють суттєву грошову винагороду за кожну “голову”, – написав на своїй сторінці у Facebook Соболевський.
“Полювання” ведеться на діючих співробітників СБУ, української розвідки, територіальної оборони, ЗСУ, що залишилися в Херсоні або інших містах області.
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Джерело: Юрій Соболевський
Фото: Visti.ks.ua