На Херсонщині окупанти влаштували “полювання” на українських патріотів

Липень, 12 в 20:40

Окупанти пропонують грошову винагороду за тих, хто веде проукраїнські канали, розповсюджує листівки, здійснює зйомку, запис тощо.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

– Фейкова ВДА Херсонської області звернулася до жителів Херсонщини із закликом “продавати” інформацію про патріотів України, які залишаються на території області! Обіцяють суттєву грошову винагороду за кожну “голову”, – написав на своїй сторінці у Facebook Соболевський.

“Полювання” ведеться на діючих співробітників СБУ, української розвідки, територіальної оборони, ЗСУ, що залишилися в Херсоні або інших містах області.

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Джерело: Юрій Соболевський

Фото: Visti.ks.ua