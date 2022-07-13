Липень, 12 в 21:39

PT-91 Twardy – це польський основний бойовий танк, який є модернізованою версією радянського танка Т-72М1.

Перші прототипи цієї моделі були розроблені 1993 року. Базовий варіант танка серійно випускався на підприємстві Бумар-Лабенди з 1995 по 2002 роки.

Головною особливістю танка PT-91 є захист Twardy з використанням активної броні власної розробки ERAWA, яка має 394 блоки.

Зараз дивляться

Вони вкривають передню частину корпусу та вежу. Ці блоки розміщені практично без проміжків один до одного. Випробування показали, що ERAWA блоки підвищують захищеність танка на 30-70% залежно від типу снаряда.

Тактико-технічні характеристики PT-91 Twardy:

Довжина з гарматою вперед – 10,03 м

Довжина корпусу – 6,86 м

Ширина – 3,702 м

Висота – 2,19 м

Бойова маса – 47,3 т

Екіпаж – 3 особи

Кліренс (дорожній просвіт) – 470 мм

Силова установка – 12-циліндровий V-подібний дизельний двигун рідинного охолодження з турбонаддувом Mitsubishi S12U

Потужність 850 к.с. (625 кВт) при 2300 об/хв

Максимальна швидкість – 70 км/год по шосе

Запас ходу: 480 км по шосе, 700 км по шосе з додатковими баками

Озброєння:

125-мм гладкоствольна гармата 2А46

7,62-мм кулемет ПКТ

12,7-мм зенітний кулемет НСВТ

Боєкомплект:

42 постріли 125-мм

2 тис. набоїв 7,62-мм

300 набоїв 12,7-мм

бронювання – багатошарове, комбіноване, протиснарядне

Подолання перешкод:

брід глибиною 1,8 м, з ОПВТ (обладнання для підводного водіння танка) – 5 м

стінка висотою 0,85 м

рів шириною 2,7 м

кут підйому 30°

Раніше стало відомо, що Польща готова передати Україні понад 200 бойових танків PT-91 Twardy.

Постачання можуть бути здійснені після того, як сама Польща отримає чергову партію замовлених у США танків Abrams M1A2.