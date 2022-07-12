Росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ: Мусієнко про третій етап війни

Липень, 12 в 15:06

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів в ефірі телемарафону Freedom, що потрібно для того, щоб перейти до третього етапу війни – звільнення окупованих територій.

— На Сході, як відомо, ми закінчуємо перший етап. На Півдні, в принципі, другий етап – підготовки переходу до контрнаступу. Там вже є просування українських сил, коли поступово звільняються території на півночі та на південному заході Херсонської області. Там помітний вже прогрес.

На його думку, українським силам треба накопичити відповідне озброєння, щоб успішно звільнити українські території. За словами експерта, “на це необхідні час та ресурси”.

Водночас він наголосив, що ворог готується до контрнаступу українських військових, адже ще раніше почав обладнувати інженерні позиції на Херсонському та Запорізькому напрямках та підтягнув туди озброєння.

Зараз дивляться

— Вони (росіяни. – Ред.) бачать, що українська армія готується до таких дій. Саме тому нам теж треба підготуватися дуже ретельно. Отримати необхідні системи озброєння, розуміючи всі ризики та загрози, які можуть йти від російських угрупувань військ, що там перебувають, та поступово пересуватися до звільнення територій.

Що стосується мирних мешканців, які там залишилися, Мусієнко зазначив, що російські війська, на жаль, дуже часто використовують цивільних як живий щит, прикриваючись ними. У цьому, як він наголосив, “великі труднощі для роботи українських сил”.

Експерт зазначив, що виїхати зараз з тимчасово окупованих територій надзвичайно складно, і порадив людям, які там залишаються, підготувати сховища та місця, де вони зможуть сховатися від снарядів.

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