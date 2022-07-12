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Факти / Україна

Україна повернула тіла 30 полеглих воїнів

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Україна повернула тіла 30 полеглих воїнів

Україна повернула тіла ще 30 загиблих захисників.

Про це повідомив Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко. Тіла українських військових будуть передані їх родинам для гідного поховання.

– Операція проводилась в Запорізькій області за співпраці Уповноваженого, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції, – йдеться у повідомленні.

Також сьогодні з російського полону звільнили п’ятьох українців. Серед них – військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення.

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Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.

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Джерело: Мінреінтеграції

Фото: Мінреінтеграції

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