Липень, 12 в 19:39

Збройні сили України успішно відбили штурм окупантів на Харківському та Слов’янському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 12 липня.

Зазначається, що російські війська намагалися витіснити українських захисників з району Дементіївки на Харківщині, проте ЗСУ відбили кілька штурмів зазначеного села та змусили ворога відійти.

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