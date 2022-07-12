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Факти / Україна

Змусили окупантів тікати: ЗСУ відбили штурм на двох напрямках

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України успішно відбили штурм окупантів на Харківському та Слов’янському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 12 липня.

Зазначається, що російські війська намагалися витіснити українських захисників з району Дементіївки на Харківщині, проте ЗСУ відбили кілька штурмів зазначеного села та змусили ворога відійти.

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– Підрозділи противника вели штурмові дії з метою покращення тактичного положення поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. Українські воїни уміло оборонялися, завдали окупантам значних втрат та змусили їх тікати. З таким же результатом завершилась ворожа спроба розвідки боєм неподалік Долини, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, при спробі просунутися в напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка “ворог зазнав втрат від кинжального вогню наших захисників та хаотично відійшов.”

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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