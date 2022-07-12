Змусили окупантів тікати: ЗСУ відбили штурм на двох напрямках
Збройні сили України успішно відбили штурм окупантів на Харківському та Слов’янському напрямках.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 12 липня.
Зазначається, що російські війська намагалися витіснити українських захисників з району Дементіївки на Харківщині, проте ЗСУ відбили кілька штурмів зазначеного села та змусили ворога відійти.
– Підрозділи противника вели штурмові дії з метою покращення тактичного положення поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. Українські воїни уміло оборонялися, завдали окупантам значних втрат та змусили їх тікати. З таким же результатом завершилась ворожа спроба розвідки боєм неподалік Долини, – йдеться у повідомленні.
Крім цього, при спробі просунутися в напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка “ворог зазнав втрат від кинжального вогню наших захисників та хаотично відійшов.”
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