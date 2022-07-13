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Факти / Україна

Білоруський прикордонник втік до України, щоб воювати проти РФ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Білоруський прикордонник
Фото: Держприкордонслужба

Волинський прикордонний загін нещодавно затримав чоловіка без документів. З’ясувалося, що це білоруський прикордонник, який втік до України.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Чоловік служив у Брестській прикордонній групі, а на порушення кордону зважився, щоб доєднатися до ЗСУ у війні проти РФ.

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За його словами, має однодумців у Білорусі щодо необхідності протистояти Росії.

Розповів, що через кордон проривався з товаришем, але дорогою їх помітили та відкрили стрялянину. Тому до України пробратися вдалося лише йому.

Водночас надана білоруським прикордонником інформація ще потребує перевірки. Тільки після цього вирішуватиметься його подальша доля.

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Джерело: Держприкордонслужба
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