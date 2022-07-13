Це була суцільна стіна вогню: командир ЗСУ про важкі бої за Білогорівку

Липень, 13 в 13:57

Командир 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Ігор Скибюк розповів про важкі бої за Білогорівку на Луганщині.

Він наголосив, що це був подвиг українських військових, які обороняли селище. Адже вогонь артилерії ворога переважав і за кількістю, і за масованістю, але не за якістю і влучністю. Але загалом це була суцільна стіна вогню.

– Спокійного місця не було ніде. Від передніх позицій до тилової лінії, де була розгорнута артилерія, ворог постійно потужно завдавав ударів. Але ми їх бачили і били, бачили і били. У мене, як у командира, була секунда на оцінку ситуації, секунда на ухвалення рішення, секунда на команду. Це було нелегко. Навіть подумки повертатися до тих подій складно, – говорить командир.

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За словами Ігоря Скибюка, бої під Білогорівкою були фактично Курською дугою, адже українські військові не мали права відступати.

Згідно з документами російських окупантів, які опинилися в руках ЗСУ, стало зрозуміло, що завданням загарбників було вийти на рубіж Слов’янська. Але ЗСУ закрили росіян в обмеженому просторі і перебили.