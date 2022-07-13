Данілов про звільнення українських територій: Дедлайнів на війні бути не може
У Збройних сил України немає і не може бути дедлайнів щодо звільнення захоплених Росією територій, тому що ситуація на війні постійно змінюється, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
– Це речі для нас абсолютно дикі. Жодних дедлайнів на війні бути не може – це неприпустимі речі. Війна – це ситуація, що постійно змінюється. Думати, що все можна прорахувати та сказати, що це буде завтра, ми не можемо, – сказав він.
Водночас він запевнив, що Україна поверне всі території – питання лише у черговості та часі.
За його словами, ЗСУ мають графік ведення бойових дій, і він досить гнучкий, оскільки залежить від багатьох обставин.
– Не лише Херсонщина, а вся наша рідна земля, визначена 1991 року, повернеться додому, – підсумував Данілов.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 140 діб.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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