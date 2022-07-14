Липень, 13 в 22:21

Станом на 13 липня ситуація на Луганщині більш-менш стабільна. Це зумовлено тим, що російська армія зазнала величезних втрат як особового складу, так і техніки.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Вони все одно обстрілюють, боєкомплектів у них достатньо, але набагато менше, ніж було. Логістика розірвана на даний момент. І вони намагаються знайти слабкі місця в обороні Луганщини, відправляють ДРГ. Але всі вони там гинуть і лишаються на місці, – сказав Гайдай.

Він зазначив, що росіяни посилили роботу своїх диверсійно-розвідувальних груп. На наші блок-пости виходять найманці з Ліги, які говорять українською та перевдягнуті в нашу військову форму.

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– Ми всі вважали, що вагнерівці – це просто приватна військова кампанія, це еліта російських військ. То зараз до лав вагнерівців набирають кращих з гірших, хто йде, того й набирають. А Ліга – там дуже підготовлені військові, з якими потрібно бути на сторожі, – додав він.

Раніше Гайдай повідомив, що російські війська досі не можуть пройти наш захист на околиці Луганщини, буквально у двох населених пунктах.