Карта бойових дій на 13.07.2022 – ситуація на фронті

Липень, 13 в 12:20

13 липня російські військові вдаються до артилерійських, мінометних обстрілів та завдають авіаударів по українських населених пунктах й позиціях ЗСУ.

Карта бойових дій в Україні на 13.07.2022

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Білорусі, які посилють охорону кордону з Україною, провели ротацію частини особового складу та техніки.

Крім того, Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про проведення перевірки штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області РБ.

Зараз дивляться

На Сіверському напрямку склад та положення ворожих військ особливих змін не зазнали. Натомість зафіксовано мінометний обстріл позицій українських військ у районі Вовківки Сумської області.

На Харківському напрямку РФ утримує угруповання військ зі складу Західного та Східного військових округів та зосереджує основні зусилля на обороні.

Російські окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії Харків, а також Соснівку, Дементіївку, Микільське, Руські та Черкаські Тишки, Питомник, Слатине, Прудянку, Нове, Іванівку та Залиман.

На Слов’янському напрямку під ворожим артилерійськими обстрілами перебували райони населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Адамівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля, Хрестище, Довгеньке та Маяк.

Штурм у напрямку Довгенького та Долини українські захисники успішно відбили.

Водночас Генштаб ЗСУ не виключає, що росіяни продовжуватимуть штурмові дії, щоб покращити тактичне положення та створити сприятливі умови для наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

На Краматорському напрямку російські загарбники обстрілювали зі ствольної артилерії й мінометів райони населених пунктів Тетянівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Серебрянка, Спірне та завдали авіаційного удару неподалік Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали райони Берестового, Білогорівки, Соледара, Покровського, Бахмута, Опитного, Веселої Долини, Вершини, Травневого, Кодеми, Торецька й Шумів, застосовували безпілотник Орлан-10 для розвідки та залучали диверсійно-розвідувальні групи.

Крім того, завдано ракетно-авіаційних ударів по Торецьку, Райському та авіаударів – неподалік Берестового.

Під вогнем ворожої артилерії упродовж 12 липня перебував район Авдіївського коксохімічного заводу, а також райони 10 населених пунктів на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Авіаударів росіяни завдали неподалік Кам’янки, Авдіївки та Новомихайлівки.

Райони 12 населених пунктів окупанти обстрілювали з артилерії на Південнобузькому напрямку, щоб завадити перегрупуванню українських військ.

Задля коригування вогню ворог залучав безпілотник.

У Чорноморській та Азовській морській зонах готові до завдання ракетних ударів чотири носії крилатих ракет морського базування типу Калібр.

Втрати РФ на 13 липня 2022

особового складу – близько 37 570 (+100),

танків ‒ 1 649,

бойових броньованих машин – 3 832 (+3),

артилерійських систем – 839 (+1),

реактивних систем залпового вогню – 247,

засобів протиповітряної оборони – 109,

літаків – 217,

гелікоптерів – 188,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 678 (+2),

крилатих ракет – 155,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 704 (+5),

спеціальної техніки – 67 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 140-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.